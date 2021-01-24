После победы Навального Россия за 2-3 года снова "возьмется" за Украину. Только уже без санкций и с китайскими деньгами, - Евгений Карась

24 января, 2021, 13:37

Соорганизатор украинского национал-патриотичного молодежного движения, ветеран войны на Донбассе, а ныне представитель объединения "Основа будущего" Евгений Карась считает, что Кремль в любом случае не прекратит попыток установления полного контроля над Украиной. Просто в случае президентства Алексея Навального Москва будет действовать изящнее и при значительно большем финансировании, поскольку в интересах новой якобы демократической власти РФ будут отменены международные санкции

Об этом общественный деятель заявил в своем видеообращении , посвященном новой волне уличных протестов в городах России, передает Еспресо.TV .

"Потом, через два-три года они сюда зайдут с совсем другими силами и конфигурацией. И, поверьте, их спецслужбы уже планируют все эти варианты - как они будут действовать, если власть (в России - ред.) Изменится. Закладывается уже бюджет, стратегические проекты. Здесь (в Украине - ред.) уже сращиваются какие-то фигуры ", - отметил Карась.

По его словам, для начала, как и в первой половине двухтысячных, снова речь пойдет о расширении политического, культурного, экономического и информационного влияния России в Украине.

Читайте также: Приход Алексея Навального к власти в России станет продолжением политики Путина, - Пономарев

"У нас будет еще больше проблем. Потому что с них снимут санкции. Они будут играть, что они" новая прогрессивная демократическая технократическая Россия ". И" мы же братья "," мы же славяне "," давайте закончим войну ". И понесут еще более опасна для нас зона влияния. Потому что в военном плане им (новой российской Влади- ред.) ничего не светит, зато им очень много светит, покупая каналы, покупая здесь бизнес, покупая политиков ", - пояснил он.

"Этот сценарий для них хороший. Это будет" демократическая "Россия без санкций и, более того, умноженная на" давайте прекратим "," давайте вместе реагировать на мировые вызовы, на послабления роли США, на усиление роли Китая ". Будет еще мероприятие китайских денег. Возможно, "демократические россияне" сюда придут как эмиссары Китая и китайских денег ", - добавил представитель" Основы будущего ".

"Российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос", - отметил Евгений Карась.