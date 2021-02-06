Идут переговоры о приобретении Медведчуком канала Мураева, - Евгений Карась

6 февраля, 2021, 19:00

Ведутся кулуарные торги по телеканал "Наш" Евгения Мураева

Об этом вечером в субботу, 6 февраля 2021 года, во время митинга на входе в редакцию канала, ссылаясь на собственную информацию, заявил представитель молодежного движения "Основа будущего" Евгений Карась, передает Еспресо.TV.

Переговоры, по словам Карася, обусловлены "замораживанием" на банковских счетах финансирования из РФ, выделенного на закрытые теперь телеканалы Медведчука. Именно поэтому, добавил он, Виктор Медведчук заинтересовался телекомпанией Евгения Мураева.

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"Очень забавные торги. Напрямую сейчас какой-то московский банк решает судьбу этого канала", - подчеркнул Евгений Карась.

Митингующие, а это также представители других правых сил, в частности "Правого сектора" и "Сокола", как и в предыдущие дни, требуют отзыва лицензии у "Нашего".

Они держат плакаты и таблички с надписью "Их" и называют пикетируемую телекомпанию "Наша Раша".

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении вещания близких к Виктору Медведчуку телевизионных каналов - "112-й", ZIK, NewsOne.

Телеканал "Наш", где сейчас, по оценке медиаэкспертов, сосредоточено больше всего пророссийской пропаганды, тем временем продолжает работать.

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