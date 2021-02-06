Правая молодежь анонсировала на 17:00 "закрытие" телеканала "Наш"
Как отмечают представители данных органийзаций, после прекращения вещания телеканалов Медведчука канал "Наш" является основным рупором пророссийской пропаганды в Украине, в частности, военной пропаганды страны-агрессора, передает Еспресо.TV .
Национал-патрироты также не исключают, что в противовес им, вероятно, будут задействованы "титушки", но, как это уже случалось в предыдущих случаях, увидев "идейных" противников, те откажутся от любого силового или психологического противостояния.
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"Смотрите:
- прошлый анонс прозвучал и через два часа уволился главный редактор;
- рейдеры-охранники с оружием заехали в 10 утра а уже в 13:30 в ходе переговоров они снялись с объекта, не хотели разборок спустя ", - отмечает по этому поводу представитель "Основы будущего", участник Евромайдана и боевых действий на Донбассе Евгений Карась.
По его словам, среди других к сегодняшней акции присоединятся ветераны войны с Россией.
- Владельцем телекнаалу "Наш" является политик Евгений Мураев .
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