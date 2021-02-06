"Интер - это цель №1". Часть активистов пришла к каналу "Интер"

6 февраля, 2021, 17:43

Вечером в субботу, 6 февраля 2021 года, несколько общественных активистов, направлявшихся к расположенному в Киеве главному офису телеканала "Наш", остановились с пикетом на входе в редакцию "Интера"

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"Интер" нарушил все границы морали и все границы Уголовного кодекса в плане пропаганды сепаратизма и антиукраинских сил, начиная еще с 2014 года", - заявил один из участников пикета Виталий Черный на видео с места происшествия.

"Еще с 2014 года его ("Интер", - ред.) пытались закрыть, но Фирташ и Левочкин, которым принадлежит этот канал, они откупаются. Постоянно откупаются", - добавил Черный.

На видео видно, что вход в "Интер" охраняет большое количество сотрудников различных подразделений Нацполиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении вещания близких к Виктору Медведчукутелевизионных каналов - 112-го, ZIK, NewsOne.

Телеканал "Наш" , где сейчас, по оценке медиаэкспертов, сосредоточено больше всего пророссийской пропаганды, тем временем работает и дальше.

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