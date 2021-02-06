Путин будет мстить Украине за блокирование каналов Медведчука, - Кулеба

6 февраля, 2021, 17:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что российская власть будет мстить за закрытие пророссийских телеканалов, которые связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Кулебы, сейчас у Кремля есть более неотложные дела, но российские власти не простят блокировки телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина".

"Именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовыми к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит", - пояснил Кулеба.

Он добавил, что Украина должна готовиться к ответным шагам России.

"Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией. Я хочу отметить и поблагодарить украинское общество за его зрелость в вопросе этих санкций СНБО. И эксперты, и гражданское общество, и простые граждане, я вижу по реакции медиа и в соцсетях, - они поддержали украинское государство в этом решении. Это очень важно", - отметил Кулеба.

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