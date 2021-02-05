Усик признался, чем хочет заниматься после завершения карьеры
5 февраля, 2021, 13:46
Украинский боксер Александр Усик признался, что после завершения карьеры хотел бы поработать тренером или промоутером
Об этом сообщает он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".
По словам Усика, он хочет работать с 15-16-летними детьми.
"Тренером сложнее. Как промоутера-менеджера можно было бы попробовать. Сейчас я сам нуждаюсь в тренере. Но после завершения карьеры я бы попробовал себя с детьми. С 15-16-летними. Я просто понимаю, чего они хотят - я там был я там шел, я знаю, что говорили мне. я очень увлекаюсь психологией, мне это интересно. я понимаю, что ребята, у которых есть проблемы, им не могут объяснить наши тренеры ", - сказал Александр Усик.
- Напомним, 4 февраля Александр Усик заявил, что позволит бороться британцам Джошуа и Тайсону Фьюри только за весомые отступные.
- Усик также утверждает, что неоднократно получал предложения об изменении гражданства .
- Кроме этого Усик рассказал, почему ему нравится, когда его называют Александр .
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