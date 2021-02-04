Усик объяснил, почему хочет, чтобы его называли Александр

4 февраля, 2021, 17:55

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему ему нравится, когда его называют Александр

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".

По словам Усика, еще со времен юности он использует аббревиатуру UA.

"Была пресс-конференция. На столах стояли таблички с именами бойцов, промоутеров. И сначала было написано Aleхandr, а затем - Oleksandr. И журналистка меня спросила, как мне больше нравится. Это международное имя. Нет такого, что я украинец и меня называют так только в Украине. Я говорю, что больше нравится Александр, потому что есть аббревиатура, которую я использую с маленького возраста - UA. То есть это Усик Александр и Украины. я себе такую штуку придумал в 14 лет. С этого интернет-блоггеры раздули то, что я как-то поддерживаю наших соседей ", - сказал боксер.

В берегу прошлого года во время общения с американскими журналистами Усик заявил, что его следует называть Александром, а не Александром.

"Мое имя - Александр. Называйте меня Александром. Александр - это по-русски, а Олександр - это по-украински. Но я Александр", - сказал Усик почти год назад.

Напомним, 4 февраля Александр Усик заявил, что позволит бороться британцам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри только за весомые отступные.

Усик также утверждает, что неоднократно получал предложения об изменении гражданства .

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