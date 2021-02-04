Хотят по-наглому сбрить: Усик выдвинул ультиматум Джошуа и Фьюри

4 февраля, 2021, 12:35

Украинский боксер Александр Усик заявил, что позволит драться британцам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри только за весомые отступные

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".

По словам Александра Усика, решающим в решении Энтони Джошуа встретиться с Тайсоном Фьюри, а не с ним, являются деньги.

"Джошуа должен защитить свой пояс со мной. Все элементарно просто: здесь работает не спорт, а бизнес. Вместе мы соберем $20 млн, а бой Джошуа с Фьюри - $ 100 млн. Нужно договориться о дальнейших действиях, и это не моя задача, а моего промоутера. Моя - выходить в ринг подготовленным и побеждать, а его - организовать мне это. Думаю, они должны все сделать максимально выгодно для нас, потому что я представляю компанию - вместе мы работаем и зарабатываем", - сказал Усик и добавил, что не хочет сейчас говорить о конкретной сумме, за которую он откажется от своих претензий.

Вместе с тем он отметил, что не хочет помешать первому с 1999 года бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Многие фанаты хотят увидеть бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Я как заноза. Я могу стать раздражителем для многих, даже тех, кто меня любит, что не дал этому поединку состояться. Просто это фурор - больше 33 лет не было абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Я сам хочу увидеть этот бой, но если я хочу боксировать за пояс, а меня хотят по-наглому сбрить, - то так не будет. Я готов к диалогу, если нет, то это в другом поле будет решаться", - отметил Усик.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской орагнизации).

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

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