Усик заявил, что ему предлагали большие деньги за смену гражданства

4 февраля, 2021, 14:17

Украинский боксер Александр Усик утверждает, что неоднократно получал предложения о смене гражданства

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".

По словам Усика, он несколько раз отказывался от больших денег, которые ему предлагали за смену гражданства.

"Я - сын своей страны, обожаю ее и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять или шесть стран давали прямо нормальный кэш. Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее. Стараюсь в спорте ее прославлять, строю здесь бизнес, с которого буду платить налоги. Хочу здесь жить, чтобы здесь жили мои дети", - сказал Усик.

Напомним, 4 февраля Александр Усик заявил, что позволит драться британцам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри только за весомые отступные.

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