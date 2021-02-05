"Только сейчас появились основания": Ткаченко о закрытии каналов Козака
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Украинская правда ".
"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный" король темников "господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение ", - отметил Ткаченко.
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По его словам, в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, "в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейк, и ожидали уже давно".
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- В Центре противодействия коррупции заявили, пидсанкцийний нардеп Козак финансировал из своей кипрской оффшорки компанию, через которую в Украину пытались продавать уголь с ОРДЛО
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