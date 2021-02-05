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"Только сейчас появились основания": Ткаченко о закрытии каналов Козака

Глава МКИП Александр Ткаченко предполагает, что только сейчас "появились юридические основания" для закрытия телеканалов медиахолдинга "Новости", владельцем которого является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Украинская правда ".

"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный" король темников "господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение ", - отметил Ткаченко.

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По его словам, в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, "в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейк, и ожидали уже давно".

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