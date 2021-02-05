"Только сейчас появились основания": Ткаченко о закрытии каналов Козака

5 февраля, 2021, 14:40

Глава МКИП Александр Ткаченко предполагает, что только сейчас "появились юридические основания" для закрытия телеканалов медиахолдинга "Новости", владельцем которого является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Украинская правда ".

"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный" король темников "господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение ", - отметил Ткаченко.

Читайте также: Санкции против Козака связывают с поставками угля с ОРДЛО, - СМИ

По его словам, в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, "в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейк, и ожидали уже давно".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.

выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK. В Центре противодействия коррупции заявили, пидсанкцийний нардеп Козак финансировал из своей кипрской оффшорки компанию, через которую в Украину пытались продавать уголь с ОРДЛО

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо