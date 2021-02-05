"Аталанта" впервые заявила Коваленко на матч

5 февраля, 2021, 19:39

Украинский полузащитник Виктор Коваленко впервые попал в заявку "Аталанты" на матч чемпионата Италии

Об этом сообщает официальный twitter "Аталанты".

Тренерский штаб "Аталанты" внес 23 футболистов на матч 21-го тура Серии А против "Торино". В списке нашлось место для двух украинцев - Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Поединок состоится 6 февраля, начало в 16:.00.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

Atalanta BC (@Atalanta_BC) February 5, 2021

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