Итальянский топ-клуб заинтересовался 19-летним голкипером "Шахтера"

4 февраля, 2021, 16:16

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сферу интересов римского "Лацио"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

По информации источника, "Шахтер" и "Лацио" пока не ведут переговоры, но итальянский топ-клуб рассматривает Анатолия Трубина, как приоритетную цель. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 7 млн евро, его контракт действует до 30 июня 2024.

По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом году 19-летний вратарь провел 20 матчей, из которых 8 "на ноль". Украинец осуществлял в среднем 3,14 сейва за игру, а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.

По информации Lalazio24h , 25-летний голкипер "Лацио" Томас Стракоша покинет клуб в следующий трансферное окно. В команде также есть 38-летний Хосе Пепе Рейна.

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