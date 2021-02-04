Итальянский топ-клуб заинтересовался 19-летним голкипером "Шахтера"
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По информации источника, "Шахтер" и "Лацио" пока не ведут переговоры, но итальянский топ-клуб рассматривает Анатолия Трубина, как приоритетную цель. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 7 млн евро, его контракт действует до 30 июня 2024.
По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом году 19-летний вратарь провел 20 матчей, из которых 8 "на ноль". Украинец осуществлял в среднем 3,14 сейва за игру, а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.
По информации Lalazio24h , 25-летний голкипер "Лацио" Томас Стракоша покинет клуб в следующий трансферное окно. В команде также есть 38-летний Хосе Пепе Рейна.
- 10 декабря стало известно, что Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
- Анатолий Трубин вошел в топ-3 голкиперов группового турнира Лиги чемпионов.
- 28 декабря сообщалось, что миланский "Интер" заинтересован в трансфере Трубина .
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