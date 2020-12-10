19-летний украинец соперничает с Бензема и Неймаром за титул игрока недели в Лиге чемпионов

10 декабря, 2020, 09:01

19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вместе с Трубиным в список претендентов на звание игрока недели вошли французский нападающий испанского "Реала" Карим Бензема, бразильский форвард французского ПСЖ Неймар и марокканец Юссеф Эн-Несери из испанской "Севильи".

В 6-м туре группового этапа ЛЧ Бензема забил в ворота менхенгладбахской "Боруссии" 2 гола, Неймар сделал хет-трик в матче с турецким "Истанбулом", Эн-Несери дважды забил французскому "Ренну", а Трубин сделал 4 сейва и помог своей команде сыграть вничью с итальянским "Интером".

Проголосовать за лучшего игрока недели можно на сайте УЕФА.

Напомним, 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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