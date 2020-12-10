Украинец попал в топ-3 лучших вратарей Лиги чемпионов

10 декабря, 2020, 17:21

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в топ-3 голкиперов группового турнира Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Чемпион".

Рейтинг формировался по количеству выполненных сейвов. На счету 19-летнего Трубина 25 сейвов за 5 матчей Лиги Чемипон. Украинец пропустил 8 голов в групповом этапе. 6 мячей от менхенгладбахской "Боруссии" и 2 от мадридского "Реала". Три матча "отстоял на ноль".

Первое-второе место в рейтинге поделили вратарь московского "Локомотива" Гильерме, у которого 29 сейвов в 6 матчах, и вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер, который выполнил 29 сэйвов в 5 встречах ЛЧ.

Напомним, 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" и вышел в плей-офф Лиги Европы.

10 декабря стало известно, что Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

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