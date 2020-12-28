Голкипер "Шахтера" может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

28 декабря, 2020, 11:33

Миланский "Интер" заинтересован в трансфере голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, 19-летний Трубин приятно удивил руководство "Интера" своей игрой в матчах "Шахтера" против миланского клуба в Лиге чемпионов. Две встречи завершились со счетом 0: 0.

Анатолий Трубин не является главным кандидатом в шорт-листе "Интера". Боссы миланцев ищут голкипера, который сможет заменить 36-летнего Самира Ханданович, который за несколько сезонов завершит карьеру.

В этом сезоне Трубин провел 13 матчей и пропустил 15 голов. 5 поединков отстоял "на ноль".

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