Голкипер "Шахтера" может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе
28 декабря, 2020, 11:33
Миланский "Интер" заинтересован в трансфере голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, 19-летний Трубин приятно удивил руководство "Интера" своей игрой в матчах "Шахтера" против миланского клуба в Лиге чемпионов. Две встречи завершились со счетом 0: 0.
Анатолий Трубин не является главным кандидатом в шорт-листе "Интера". Боссы миланцев ищут голкипера, который сможет заменить 36-летнего Самира Ханданович, который за несколько сезонов завершит карьеру.
В этом сезоне Трубин провел 13 матчей и пропустил 15 голов. 5 поединков отстоял "на ноль".
- Напомним, 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" и вышел в плей-офф Лиги Европы.
- 10 декабря стало известно, что Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
- Анатолий Трубин вошел в топ-3 голкиперов группового турнира Лиги чемпионов.
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