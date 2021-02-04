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Espreso.tvСпортУсик рассказал, что хочет провести чемпионский бой в Украине

Усик рассказал, что хочет провести чемпионский бой в Украине


фото: Getty Images
Боксер Александр Усик признался, что хотел бы провести чемпионский бой в Украине

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".

По словам Усика, он хотел бы провести бой на "Олимпийском".

"Думаю, мы увидим, когда я стану ... У меня есть своя промоутерская компания, и я думаю, что мы это организуем. Я этого хочу. Я хочу сделать для нашего рынка, чтобы я боксировал, например, на "Олимпийском". Думаю, что вопрос в финансах. Нужны люди, которые заинтересуются, телеканал, спонсоры, плюс, чтобы не было пандемии. Соберем мы "Олимпийский" или нет, но во Львове в 2014 году было 16 тыс. зрителей. При том, что это был октябрь, и было прохладно ", - сказал Александр Усик.

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