Усик рассказал, что хочет провести чемпионский бой в Украине

4 февраля, 2021, 19:12

Боксер Александр Усик признался, что хотел бы провести чемпионский бой в Украине

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".

По словам Усика, он хотел бы провести бой на "Олимпийском".

"Думаю, мы увидим, когда я стану ... У меня есть своя промоутерская компания, и я думаю, что мы это организуем. Я этого хочу. Я хочу сделать для нашего рынка, чтобы я боксировал, например, на "Олимпийском". Думаю, что вопрос в финансах. Нужны люди, которые заинтересуются, телеканал, спонсоры, плюс, чтобы не было пандемии. Соберем мы "Олимпийский" или нет, но во Львове в 2014 году было 16 тыс. зрителей. При том, что это был октябрь, и было прохладно ", - сказал Александр Усик.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb