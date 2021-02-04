Усик рассказал, что хочет провести чемпионский бой в Украине
4 февраля, 2021, 19:12
Боксер Александр Усик признался, что хотел бы провести чемпионский бой в Украине
Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".
По словам Усика, он хотел бы провести бой на "Олимпийском".
"Думаю, мы увидим, когда я стану ... У меня есть своя промоутерская компания, и я думаю, что мы это организуем. Я этого хочу. Я хочу сделать для нашего рынка, чтобы я боксировал, например, на "Олимпийском". Думаю, что вопрос в финансах. Нужны люди, которые заинтересуются, телеканал, спонсоры, плюс, чтобы не было пандемии. Соберем мы "Олимпийский" или нет, но во Львове в 2014 году было 16 тыс. зрителей. При том, что это был октябрь, и было прохладно ", - сказал Александр Усик.
- Напомним, 4 февраля Александр Усик заявил, что позволит бороться британцам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри только за весомые отступные.
- Усик также утверждает, что неоднократно получал предложения об изменении гражданства.
- Кроме этого Усик рассказал, почему ему нравится, когда его называют Александр .
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