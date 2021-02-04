Пожар в Запорожье: Зеленский выразил "глубокие соболезнования"
4 февраля, 2021, 09:34
Президент Зеленский выразил соболезнования родным жертв пожара в запорожской больнице, который случился вечером 3 февраля
Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и родных", - говорится в сообщении.
В Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель руководителя ГСЧС Олег Мельчуцький. Причины пожара сейчас выясняют.
Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четверых ...Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 3 февраля 2021 года
- Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.
- По факту пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы начато расследование, допросили 5 человек.
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