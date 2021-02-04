Пожар в больнице Запорожья: Венедиктова назвала предварительную причину гибели 4 человек
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook.
"В реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом", - отметила генпрокурор.
Венедиктова рассказала, что следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей.
"Сообщение о возгорании поступило накануне в 23.29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат - пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу", - добавила Венедиктова
- Напомним, вечером 3 февраля в Областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти