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В Запорожье горела инфекционная больница: четверо погибших, больных выносили на руках


фото: Cуспільне Запоріжжя
В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач

Об этом сообщил председатель ОГА Александр Старух, передает Укринформ.

"Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² случилось возгорание. Во время ликвидации пожара спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врача (молодой девушки 1994 года рождения) и троих пациентов", - сказал Старух.

Известно, что 8 эвакуированных больных перевезли в другие больницы. На первом этаже, где произошла трагедия, пациентов не осталось. Всего в корпусе находилось 29 человек. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает.

"На первом этаже находились люди, которые были на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках", - добавил губернатор.

Будет создана комиссия, которая должна разобраться в ситуации.

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