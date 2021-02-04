Пожар в Запорожье: задержан ответственный за безопасность в больнице

4 февраля, 2021, 17:41

Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где накануне произошел пожар, который унес жизни четырех человек

Об этом сообщает ОГПУ.

"Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности и нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 272 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования, осмотров места происшествия, обысков правоохранители установили факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью.

"Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", - говорится в сообщении.

Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.

Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

В Запорожской облгосадминистрации приняли решение выделить 50 тыс. грн семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице.

Впоследствии, главный врач Владимир Шинкаренко рассказал подробности пожара в COVID-больницы в Запорожье и подтвердил, что загорелось оборудование.

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