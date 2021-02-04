Пожар в Запорожье: главврач подтвердил, что загорелось медицинское оборудование

Об этом сообщает 061.

"Бригады скорой медицинской помощи совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, находящихся в палатах реанимации. Из них 7 человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы двое сотрудников больницы, которые получили ожоги. Врач приемного отделения проявил мужество и героизм и своими действиями приблизил вариант, когда люди остались живы. Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - сказал главный врач.

По словам запорожского губернатора Александра Старуха, возгорание произошло при установке аппарата искусственной вентиляции легких.

"Это не кислородный концентратор, а именно система, которая накачивает воздух", - рассказал он.

Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

В Запорожской облгосадминистрации приняли решение выделить 50 тыс. грн семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb