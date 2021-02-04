Пожар в больнице Запорожья: ОГА выделит 50 тыс. грн семьям погибших

4 февраля, 2021, 13:25

В Запорожской облгосадминистрации приняли решение выделить 50 тыс. грн семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице

Об этом заявил в эфире "Украина 24" председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает РБК-Украина.

4 февраля на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации приняли решение выделить 50 тыс. грн семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице.

Старух отметил, что некоторые пострадавшие от пожара сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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"Мы приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших, а также будем выделять помощь пострадавшим", - сообщил председатель ОГА.

Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

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