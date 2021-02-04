Пожар в больнице Запорожья: ОГА выделит 50 тыс. грн семьям погибших
Об этом заявил в эфире "Украина 24" председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает РБК-Украина.
4 февраля на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации приняли решение выделить 50 тыс. грн семьям погибших в результате пожара в инфекционной больнице.
Старух отметил, что некоторые пострадавшие от пожара сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также: Пожар в больнице Запорожья: Венедиктова назвала предварительную причину гибели 4 человек
"Мы приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших, а также будем выделять помощь пострадавшим", - сообщил председатель ОГА.
- Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти