Коваленко назвал свое главное задание в "Аталанте"

4 февраля, 2021, 20:44

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал, что хочет в ближайшее время выучить итальянский язык

Об этом сообщает "Футбол News ".

По словам Коваленко, его главная задача - проявить себя на тренировках и выучить итальянский язык.

"Адаптация начнется только с завтрашнего дня. Начинаю понемногу учить итальянский язык. Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Относительно жилья скажу, что, когда вернусь в Италию, буду что-то решать. Моя основная задача сейчас - это проявить себя на тренировках, как можно быстрее выучить итальянский язык для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле ", - отметил Украинец.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

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