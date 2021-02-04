Коваленко назвал свое главное задание в "Аталанте"
Об этом сообщает "Футбол News ".
По словам Коваленко, его главная задача - проявить себя на тренировках и выучить итальянский язык.
"Адаптация начнется только с завтрашнего дня. Начинаю понемногу учить итальянский язык. Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Относительно жилья скажу, что, когда вернусь в Италию, буду что-то решать. Моя основная задача сейчас - это проявить себя на тренировках, как можно быстрее выучить итальянский язык для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле ", - отметил Украинец.
24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.
- Напомним, 1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко у "Шахтера" за 700 тыс. евро.
- Агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий заявил, что футболист заключил с итальянской "Аталантой" контракт на 4 года .
- 2 февраля стало известно, что Виктор Коваленко с зарплатой 2 млн евро стал самым высокооплачиваемым футболистом итальянской "Аталанты".
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