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Витренко в третий раз попытаются назначить вице-премьером, - Корниенко

Вопрос назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики будут в третий раз выносить на рассмотрение Верховной Рады

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

"В начале пленарной недели обязательно фракция... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет...", - сказал Корниенко .

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается.

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