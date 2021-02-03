Витренко в третий раз попытаются назначить вице-премьером, - Корниенко

3 февраля, 2021, 20:20

Вопрос назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики будут в третий раз выносить на рассмотрение Верховной Рады

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

"В начале пленарной недели обязательно фракция... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет...", - сказал Корниенко .

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.

28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики.