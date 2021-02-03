Витренко в третий раз попытаются назначить вице-премьером, - Корниенко
3 февраля, 2021, 20:20
Вопрос назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики будут в третий раз выносить на рассмотрение Верховной Рады
Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.
"В начале пленарной недели обязательно фракция... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет...", - сказал Корниенко .
Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается.
- Напомним, 17 декабря Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
- 28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики.
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