"С 1994 года видел в Луганске эту ползучую оккупацию": Данилов назвал деятельность пророссийских медиа информационным терроризмом

3 февраля, 2021, 17:50

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne и заявил, что с 1994 года наблюдал "ползучую оккупацию и дестабилизацию ситуации"

Об этом он заявил во время брифинга 3 февраля.

"Я хочу сказать то, что касается закрытия этих каналов и введения этих санкций, которые были вчера сделаны. Я в Луганские собственными глазами видел, начиная с 1994 года, эту ползучую языковую оккупацию. Это ползучую дестабилизацию ситуации. И мы последствия сегодня видим - то, что там сегодня происходит. Мы не можем допустить, чтобы это происходило по всей стране. Есть понимание информационного терроризма, который мы не можем допустить сегодня", - отметил Данилов.

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