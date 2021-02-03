"С 1994 года видел в Луганске эту ползучую оккупацию": Данилов назвал деятельность пророссийских медиа информационным терроризмом
3 февраля, 2021, 17:50
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne и заявил, что с 1994 года наблюдал "ползучую оккупацию и дестабилизацию ситуации"
Об этом он заявил во время брифинга 3 февраля.
"Я хочу сказать то, что касается закрытия этих каналов и введения этих санкций, которые были вчера сделаны. Я в Луганские собственными глазами видел, начиная с 1994 года, эту ползучую языковую оккупацию. Это ползучую дестабилизацию ситуации. И мы последствия сегодня видим - то, что там сегодня происходит. Мы не можем допустить, чтобы это происходило по всей стране. Есть понимание информационного терроризма, который мы не можем допустить сегодня", - отметил Данилов.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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