"Реал" потерял звездного футболиста перед матчем ЛЧ
3 февраля, 2021, 20:43
Форвард мадридского "Реала" Эден Азар пропустит от двух до четырех недель из-за травмы прямой мышцы живота
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Из-за травмы прямой мышцы живота Эден Азар останется вне игры минимум на 2 недели. Если восстановление бельгийца затянется на месяц, то футболист пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоится 24 февраля.
Для 30-летнего Азара это уже третья травма в нынешнем сезоне. Осенью бельгиец дважды выбывал из игры из-за мышечных проблем.
В текущем сезоне Эден Азар провел лишь 13 матчей и забил 3 мяча. Нападающий перешел в "Реал" из "Челси" летом 2019 года, за 100 млн евро.
- Напомним, 30 января в 21-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле уступил "Леванте" .
- 2 февраля стало известно, что Зидан будет уволен из "Реала", если не выиграет в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.
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