"Реал" получил от "Леванте" очередную "пощечину" в чемпионате Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Реал" уже на 9-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Эдера Милитана. Однако, вскоре после этого, мадридцы вышли вперед благодаря голу Марко Асенсио.
На 32-й минуте "Леванте" сравнял счет усилиями Хосе Моралеса. Победу гостям на 78-й минуте принес Марти Рохер.
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин весь матч просидел в запасе.
"Реал" проиграл "Леванте" 1:2 и потерпел четвертое поражение в нынешнем чемпионате Испании. Мадридцы с 40 пунктами остался на второй позиции в турнирной таблице. От лидера - "Атлетико", который имеет два матча в запасе, команда Зинедина Зидана отстает на 7 пунктов.
"Леванте" с 26 баллами - девятый.
Чемпионат Испании
21 тур
30 января
"Реал" - "Леванте" 1:2
Голы: Асенсио, 13 - Моралес, 32, Рохер, 78
Удаление: Милитан, 9 ( "Реал")
- Напомним, 21 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" в дебютном матче Лунина за мадридский клуб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-