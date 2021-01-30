"Реал" получил от "Леванте" очередную "пощечину" в чемпионате Испании

30 января, 2021, 19:27

В 21-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле уступил "Леванте"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Реал" уже на 9-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Эдера Милитана. Однако, вскоре после этого, мадридцы вышли вперед благодаря голу Марко Асенсио.

На 32-й минуте "Леванте" сравнял счет усилиями Хосе Моралеса. Победу гостям на 78-й минуте принес Марти Рохер.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин весь матч просидел в запасе.

"Реал" проиграл "Леванте" 1:2 и потерпел четвертое поражение в нынешнем чемпионате Испании. Мадридцы с 40 пунктами остался на второй позиции в турнирной таблице. От лидера - "Атлетико", который имеет два матча в запасе, команда Зинедина Зидана отстает на 7 пунктов.

"Леванте" с 26 баллами - девятый.

Чемпионат Испании

21 тур

30 января

"Реал" - "Леванте" 1:2

Голы: Асенсио, 13 - Моралес, 32, Рохер, 78

Удаление: Милитан, 9 ( "Реал")

Напомним, 21 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" в дебютном матче Лунина за мадридский клуб.

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