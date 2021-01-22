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Espreso.tvСпортТренер "Реала" Зидан заразился коронавирусом

Тренер "Реала" Зидан заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт " Реала ".

Пока нет информации о состоянии Зидана, но известно, что французский специалист находится на самоизоляции. Новых случаев заражения коронавируса у футболистов "Реале" не обнаружено.

Зинедин Зидан не сможет управлять игрой мадридского "Реала" в ближайших матчах. Завтра, 23 января, "королевский" клуб сыграет против "Алавеса" в чемпионате Испании.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" идет на втором месте и отстает от лидирующего "Атлетико" из Мадрида на 4 очка.

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