Тренер "Реала" Зидан заразился коронавирусом
22 января, 2021, 14:02
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт " Реала ".
Пока нет информации о состоянии Зидана, но известно, что французский специалист находится на самоизоляции. Новых случаев заражения коронавируса у футболистов "Реале" не обнаружено.
Зинедин Зидан не сможет управлять игрой мадридского "Реала" в ближайших матчах. Завтра, 23 января, "королевский" клуб сыграет против "Алавеса" в чемпионате Испании.
В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" идет на втором месте и отстает от лидирующего "Атлетико" из Мадрида на 4 очка.
- Напомним, 20 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" со счетом 1: 2.
- 21 января Зидан заявил, что не считает позором поражение от клуба третьего дивизиона "Алькояно" в Кубке Испании.
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