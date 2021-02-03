"Провели профилактическую беседу": Нацкорпус заявил о блокировании автобуса с "титушками", который ехал в Киев
Об этом сообщил в YouTube областную ячейку партии "Национальный корпус".
"Сегодня на выезде из Харькова мы заблокировали титушек пророссийской организации "Патриоты за жизнь", которые ехали в Киев на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов "112 Украина", "NewsOne", " ZIK". Мы провели профилактическую беседу с титушками объяснили, что оно того не стоит и "Патриоты за жизнь" вернулись домой", - говорится в сообщении.
В Национальном Корпусе заявили, что поддерживают санкции СНБО против пророссийских сил.
"Мы с 2016 года подчеркивали необходимость немедленного закрытия каналов с российской пропагандой, которые финансируются из Кремля. Мы внимательно следим за ситуацией и не дадим ватникам повторить донбасский и крымский сценарий 2014 года", - говорится в сообщении.
В свою очередь в полицию поступило сообщение, что в автобусе "Setra", следующий из Харькова в Киев, находится взрывчатка.
"Установлено, что в салоне автобуса находится около 20 человек. Во время осмотра транспортного средства на место происшествия прибыла группа мужчин, которые начали общаться с пассажирами автобуса", - говорится в сообщении.
Взрывотехники обследовали салон и багажное отделение, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили. После завершения осмотра пассажиры вернулись в автобус и направились в Харьков.
Фото: hk.npu.gov.ua
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил , что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
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