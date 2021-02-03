"Мы воюем": Мустафа Найем поддержал санкции против телеканалов, которые связывают с Медведчуком

3 февраля, 2021, 00:46

Директор по активам госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем поддержал введение санкций против телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne, которые связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком

Об этом Найем написал в Facebook.

"Целиком и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Мы - воюем. И мы в воюющей стране закрыли телеканалы человека, открыто поддерживает страну-агрессора и считает виновным в аннексии Крыма и оккупации Донбасса кого угодно, но не того, кто несет прямую и персональную ответственность за тысячи смертей наших солдат и мирных граждан ", - написал Найем.

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Также директор по активам Укроборонпрома отметил, что не считает санкции против указанных телеканалов цензурой.

"Врага надо изолировать без оглядки на упреки наблюдателей. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова. Это инстинкт самосохранения. Называть это цензурой все равно, что обвинять изобретателей вакцины от COVID в браконьерстве и жестоком обращении с мирным вирусом. Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда были все основания. И кстати говоря, если бы санкции наложили тогда, сегодня бы их срок действия уже закончился, и... начались бы новые. Но в украинской политике уже не было бы Виктора Медведчука ", - добавил Найем.

Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Мы - воюем. И мы в воющей стране закрыли ... Опубликовано Mustafa Nayyem Вторник, 2 февраля 2021 г.

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