Санкции против 112 Украина, NewsOne и ZiK: каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе"
2 февраля, 2021, 23:50
Медиахолдинг "Новости" (112 Украина, NewsOne и ZiK ) выпустил заявление из-за введения санкций и блокировки своих телеканалов
Об этом сообщает 112 Украина .
"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в заявлении.
Читайте также: СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком
Телеканалы заявили о "намерении бороться за свое право вещать для украинцев и быть в эфире".
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