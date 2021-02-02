Санкции против 112 Украина, NewsOne и ZiK: каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе"

2 февраля, 2021, 23:50

Медиахолдинг "Новости" (112 Украина, NewsOne и ZiK ) выпустил заявление из-за введения санкций и блокировки своих телеканалов

Об этом сообщает 112 Украина .

"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в заявлении.

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Телеканалы заявили о "намерении бороться за свое право вещать для украинцев и быть в эфире".