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Espreso.tvОбществоСанкции против 112 Украина, NewsOne и ZiK: каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе"

Санкции против 112 Украина, NewsOne и ZiK: каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе"


фото: 112.ua
Медиахолдинг "Новости" (112 Украина, NewsOne и ZiK ) выпустил заявление из-за введения санкций и блокировки своих телеканалов

Об этом сообщает 112 Украина .

"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в заявлении.

Читайте также: СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком

Телеканалы заявили о "намерении бороться за свое право вещать для украинцев и быть в эфире".
 
 

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