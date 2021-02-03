Представитель Путина подтвердил поставки вакцины "Спутник V" для оккупированного Донбасса

3 февраля, 2021, 13:43

Российская Федерация будет поставлять свою вакцину от COVID-19 на оккупированный Донбасс

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Насколько я понимаю туда (на оккупированный Донбасс - ред.) тоже будут поставки. Я не знаю точно когда. Наверное, это лучше спросить в правительстве. Но, бесспорно, там люди тоже нуждаются вакцины, и если не мы, то никто ее туда не поставит ", - отметил Песков.

Напомним, депутат Верховной Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственного экспертного центра по заявлению еще 30 декабря.

8 декабря руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика" . При этом в самой компании подобную информацию опровергли .

Фармкомпания "АО" Биолек "подала 6 января заявку на регистрацию вакцины" Спутник V "от COVID-19 производства РФ, но материалы для проведения экспертизы не предоставлены.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не будут одобрять для использования российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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