МЗ: харьковская компания не предоставила полные данные для регистрации "Спутник V" в Украине

22 января, 2021, 20:46

Фармкомпания "АО "Биолек" подала 6 января заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" от COVID-19 производства РФ, но материалы для проведения экспертизы по состоянию на 22 января не предоставлены

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Государственном экспертном центре МЗ.

В ГЭЦ уточняют, что для проведения ускоренной процедуры регистрации вакцины материалы регистрационного досье для проведения экспертизы должны быть представлены в течение пяти дней.

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"Итак, в случае представления в ГЭЦ заявителем материалов регистрационного досье их экспертиза будет осуществлена в установленный законодательством срок", - сообщает центр.

Напомним, депутат Верховной Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

8 декабря руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика" . При этом в самой компании подобную информацию опровергли.