Российский госфонд заявил о налаживании в Украине производства вакцины "Спутник-V" от COVID-19
Об этом говорится на сайте фонда.
В Москве прошла встреча руководителя фонда, директора российского центра эпидемиологии и лидера партии ОПЗЖ, народного депутата Украины Виктора Медвечука. Они обсуждали возможные поставки и запуск производства российской вакцины в Украине.
"РФПИ готов производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолик", - говорится в сообщении.
В Украине действительно есть компания "Биолик", она находится в Харькове и занимается производством бактериальных вакцин.
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