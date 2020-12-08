Российский госфонд заявил о налаживании в Украине производства вакцины "Спутник-V" от COVID-19

8 декабря, 2020, 16:02

Российский фонд прямых инвестиций заявляет, что вакцина "Спутник-V" может производиться в Украине

Об этом говорится на сайте фонда.

В Москве прошла встреча руководителя фонда, директора российского центра эпидемиологии и лидера партии ОПЗЖ, народного депутата Украины Виктора Медвечука. Они обсуждали возможные поставки и запуск производства российской вакцины в Украине.

"РФПИ готов производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолик", - говорится в сообщении.

В Украине действительно есть компания "Биолик", она находится в Харькове и занимается производством бактериальных вакцин.