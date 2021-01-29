В Украине не будут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", - Степанов
29 января, 2021, 10:17
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не будут одобрять для использования российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"
Об этом он заявил на брифинге.
"Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - скапзав Степанов.
- Напомним, депутат Верховной Рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственного экспертного центра по заявлению еще 30 декабря.
- 8 декабря руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика" . При этом в самой компании подобную информацию опровергли .
- Фармкомпания "АО "Биолек" подала 6 января заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" от COVID-19 производства РФ, но материалы для проведения экспертизы по состоянию на 22 января не предоставлены
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