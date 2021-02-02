"Манчестер Юнайтед" лишился аргентинского футболиста, который провел в команде 6 лет
2 февраля, 2021, 21:21
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо стал игроком аргентинской "Боки Хуниорс"
Об этом сообщает официальный twitter "Бока Хуниорс".
"Манчестер Юнайтед" и Маркос Рохо договорились о расторжении контракта без компенсации. Аргентинский центрбэк достался "Боке Хуниорс" бесплатно.
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30-летний Рохо выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Вместе с английским клубом центрбэк выиграл Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок Лиги. В этом сезоне аргентинец не сыграл ни одного матча за МЮ.
Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 2, 2021
- 28 января стало известно, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продолжит карьеру в лондонском "Вест Хэме".
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