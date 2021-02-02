Пугают человеческими жертвами: в кинотеатрах РФ перед сеансами включают пропаганду с призывами не ходить на митинги
2 февраля, 2021, 15:46
В российских кинотеатрах перед сеансами начали демонстрировать видео с государственной пропагандой Кремля
Соответствующий ролик в Facebook выложил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Один из таких роликов был продемонстрирован посетителям кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде.
В ролике был призыв не выходить на протесты, поскольку "там есть провокаторы насилия, которые несут хаос".
Как "примеры", там назвали "Арабскую весну", Евромайдан, Революции в Грузии и Киргизии.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
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