Пугают человеческими жертвами: в кинотеатрах РФ перед сеансами включают пропаганду с призывами не ходить на митинги

2 февраля, 2021, 15:46

В российских кинотеатрах перед сеансами начали демонстрировать видео с государственной пропагандой Кремля

Соответствующий ролик в Facebook выложил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Один из таких роликов был продемонстрирован посетителям кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде.

В ролике был призыв не выходить на протесты, поскольку "там есть провокаторы насилия, которые несут хаос".

Как "примеры", там назвали "Арабскую весну", Евромайдан, Революции в Грузии и Киргизии.

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.

В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

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