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Espreso.tvЭкономика"Доступная ипотека" - первая программа, направленная на различные социальные и возрастные группы, - Немчинов

"Доступная ипотека" - первая программа, направленная на различные социальные и возрастные группы, - Немчинов


фото: glavcom
Программа "Доступная ипотека" - первая подобная инициатива, которая охватывает различные социальные и возрастные группы

Об этом сказал Олег Немчинов, министр Кабинета Министров Украины, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Это первая программа, не выделяет любую социальную или возрастную группу. Потому что она является универсальной как для молодых семей, так и для людей, которые на момент окончания ипотеки будут иметь менее 70 лет", - сказал Немчинов.

Он пояснил, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку по кредиту до 7%.

"Банки будут между собой конкурировать за то, чтобы дать еще меньший процент", - прогнозирует чиновник.

  • Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
  • Расходы государства на финансирование программы доступной ипотеки за пять лет могут составить 5 млрд грн , утверждает заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

 

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