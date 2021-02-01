"Доступная ипотека" - первая программа, направленная на различные социальные и возрастные группы, - Немчинов

1 февраля, 2021, 14:43

Программа "Доступная ипотека" - первая подобная инициатива, которая охватывает различные социальные и возрастные группы

Об этом сказал Олег Немчинов, министр Кабинета Министров Украины, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Это первая программа, не выделяет любую социальную или возрастную группу. Потому что она является универсальной как для молодых семей, так и для людей, которые на момент окончания ипотеки будут иметь менее 70 лет", - сказал Немчинов.

Он пояснил, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку по кредиту до 7%.

"Банки будут между собой конкурировать за то, чтобы дать еще меньший процент", - прогнозирует чиновник.