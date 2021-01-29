Расходы государства на финансирование программы доступной ипотеки за пять лет могут составить 5 млрд грн, - Рожкова

29 января, 2021, 15:39

Запуск программы "Доступная ипотека" приведет к ежегодному росту ипотечного портфеля на 30%, то есть расходы на нее за пять лет могут составить более 5 млрд грн при текущем уровне ставок

Об этом заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова написала в Facebook.

"Какие могут быть расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по этой программе? Теоретически, если программа будет действовать 5 лет и ежемесячно будут выдаваться по 400 млн грн (среднемесячные объемы выдачи в 2020 году, по нашим расчетам, составляли 30 млн грн), а ежегодный рост ипотечного портфеля составит 30%, то за 5 лет (при текущем уровне ставок) бюджет потратит на компенсацию более 5 млрд грн", - написала Рожкова.

Она напомнила, что в бюджете этого года на программу доступных кредитов "5-7-9%" в целом предусмотрено 2 млрд грн.

В то же время, Рожкова отметила, что запуск ипотечной программы в пределах 7% и программа "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса является правильной и своевременной инициативой.

"Банки вместе с коллегами из правительства при поддержке НБУ длительное время работали над параметрами программы "Доступная ипотека", которые сегодня уже утверждены правительством - максимальная сумма кредита в 2 млн грн, предельный срок 20 лет и первый взнос в 15% годовых. Конечно, программа больше поможет тем, кто больше всего нуждается в жилье. То есть тем, для кого оно будет первым в жизни", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, 27 января Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.