Магда: Навальный - образец имперца 2.0. По сравнению с Путиным, он более агрессивный и нацеленный на власть
Об этом сообщил политолог Евгений Магда в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"Протест, который был инспирирован Навальным, имеет политтехнологический характер. Напомню, что его призыв к выходу на улицы был записан прямо в полицейском участке, ему никто не мешал. Знаете, идиллия какая-то: авторитарное государство, а тут 10 минут полной демократии", - заметил Магда.
Политолог отметил, что возвращение Навального на родину, где его пытались убить, может быть общей операцией Германии и Российской Федерации.
"Навальный вполне интегрирован в российскую политическую систему. Его возвращение из Германии позволяет по новому кругу начинать борьбу России и Германии за завершение Северного потока-2. И это, по моему мнению, одна из причин его возвращения, которая, конечно, была замаскирована тем, что человек стремится вернуться на Родину. Согласитесь, что Навальный, при всех его недостатках и достоинствах, - не самоубийца. Возвращаться туда, где его пытались отравить, с высокой долей вероятности возвращаться за решетку без определенных политических гарантий - не думаю, что это шаг, который действительно был реальным", - добавил эксперт.
Магда предположил, что Навальный может быть преемником Путина:
"С какой симпатией или эмпатией мы можем относиться к подобным протестам, если они проходят в имперской парадигме. Разве Навальный не является образцом имперца 2.0 по сравнению с Путиным? Он просто моложе и неформален, но более агрессивный и больше нацеленный на власть. И если украинская разведка говорит о том, что Путин болеет и пришла к выводу, что в Российской Федерации начался процесс транзита власти, то почему мы не рассматриваем возвращение Навального как элемент этого транзита?"
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера .
- В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3 200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
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