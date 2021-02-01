Магда: Навальный - образец имперца 2.0. По сравнению с Путиным, он более агрессивный и нацеленный на власть

1 февраля, 2021, 18:55

Российский оппозиционер Алексей Навальный является образцом имперца 2.0 по сравнению с действующим президентом РФ Владимиром Путиным, который еще больше агрессивен и нацелен на власть

Об этом сообщил политолог Евгений Магда в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

"Протест, который был инспирирован Навальным, имеет политтехнологический характер. Напомню, что его призыв к выходу на улицы был записан прямо в полицейском участке, ему никто не мешал. Знаете, идиллия какая-то: авторитарное государство, а тут 10 минут полной демократии", - заметил Магда.

Политолог отметил, что возвращение Навального на родину, где его пытались убить, может быть общей операцией Германии и Российской Федерации.

"Навальный вполне интегрирован в российскую политическую систему. Его возвращение из Германии позволяет по новому кругу начинать борьбу России и Германии за завершение Северного потока-2. И это, по моему мнению, одна из причин его возвращения, которая, конечно, была замаскирована тем, что человек стремится вернуться на Родину. Согласитесь, что Навальный, при всех его недостатках и достоинствах, - не самоубийца. Возвращаться туда, где его пытались отравить, с высокой долей вероятности возвращаться за решетку без определенных политических гарантий - не думаю, что это шаг, который действительно был реальным", - добавил эксперт.

Магда предположил, что Навальный может быть преемником Путина:

"С какой симпатией или эмпатией мы можем относиться к подобным протестам, если они проходят в имперской парадигме. Разве Навальный не является образцом имперца 2.0 по сравнению с Путиным? Он просто моложе и неформален, но более агрессивный и больше нацеленный на власть. И если украинская разведка говорит о том, что Путин болеет и пришла к выводу, что в Российской Федерации начался процесс транзита власти, то почему мы не рассматриваем возвращение Навального как элемент этого транзита?"