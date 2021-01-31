Силовики Путина схватили Юлию Навальную
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
На размещенном в соцсетях видео с места происшествия видно, чтоо "космонавты" подъехали к жене политика на синем бусе с тонированными стеклами, после чего затолкали ее вовнутрь и без объяснений быстро двинулись дальше.
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Остальные люди продолжили шествие к месту содержания под стражей Навального. Там их сейчас задерживают и увозят в автозаках сотрудники МВД РФ и бойцы Росгвардии.
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А это панорама двух колонн протестующих во время их движения к тюрьме:
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