Силовики Путина схватили Юлию Навальную

31 января, 2021, 13:50

Около 13:30 по киевскому времени люди в форме, которые отказались назваться, задержали Юлию Навальную, жену российского оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального, которая вместе с колонной единомышленников направлялась на митинг перед московской тюрьмой "Матросская тишина", где сейчас содержится ее муж

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

На размещенном в соцсетях видео с места происшествия видно, чтоо "космонавты" подъехали к жене политика на синем бусе с тонированными стеклами, после чего затолкали ее вовнутрь и без объяснений быстро двинулись дальше.

Читайте также: В Москве протестующие укрылись в храме, в Саратове кричат "Путин, уходи!". Повсюду выключаются уличные камеры

Остальные люди продолжили шествие к месту содержания под стражей Навального. Там их сейчас задерживают и увозят в автозаках сотрудники МВД РФ и бойцы Росгвардии.

Читайте и смотрите: В Петербурге и Москве протестующие подрались с ОМОНом. Силовики применили газ

А это панорама двух колонн протестующих во время их движения к тюрьме:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb