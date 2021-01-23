Приход Алексея Навального к власти в России станет продолжением политики Путина, - Пономарев

23 января, 2021, 18:38

Приход к власти Алексея Навального станет бесполезным для России и будет продолжением курса внешней политики Владимира Путина

Об этом сообщил российский политический деятель Илья Пономарев в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Алексей Навальный является представителем российской либеральной оппозиции, с идеей о либеральной империи, которую сформулировал Анатолий Чубайс. Все его высказывания были очень националистическими. Например, Россия для русских, он участвовал в российских маршах - это демонстрирует его реальные взгляды. Мы знаем, как Навальный реагировал на войны между Россией и Грузией, призывая выслать из России всех грузин, также его высказывания о Крыме соответствии бутерброда. Это все его реальные взгляды. Я считаю, что как для России его приход к власти будет бесполезным, так и для всех соседей это станет абсолютным продолжением того же курса, которым двигался и Владимир Путин ", - отметил российский политический деятель.

Илья Пономарев отметил, что журналисты и международное сообщество, из-за хайпа вокруг персоны Алексея Навального, закрывают глаза на те тревожные звоночки, которые говорят о реальных взглядах оппозиционера.

"Навальный - человек, четко заточен на приход к власти революционным способом. Поэтому, я думаю, что он внутри себя, психологически, готов сидеть столько, сколько надо для того, чтобы из тюрьмы выйти президентом Российской Федерации. Это его основная ставка. Он действительно для себя видит пример таких людей, как Нельсон Мандела. Только он совсем другой. В отличие от Нельсона Манделы, который был персоной объединяющей, благодаря принципу объединения ему и удалось побороть апартеид, объединив белых и черных граждан, Алексей Навальный является фигурой, которая больше разъединяет, чем объединяет. И это очень тревожит", - отметил политик.

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