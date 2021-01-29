Зинченко попал в сборную лучших игроков АПЛ

29 января, 2021, 14:55

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сборную лучших игроков 20-го тура Английской Премьер-лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную, в которую попали лучшие футболисты 20-го тура АПЛ. В "команде лучших" нашлось место для игрока "Манчестер Сити" Александр Зинченко, получивший оценку 7,45 за матч с "Вест Бромвич" (5: 0).

Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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