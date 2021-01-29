Зинченко попал в сборную лучших игроков АПЛ
29 января, 2021, 14:55
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сборную лучших игроков 20-го тура Английской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную, в которую попали лучшие футболисты 20-го тура АПЛ. В "команде лучших" нашлось место для игрока "Манчестер Сити" Александр Зинченко, получивший оценку 7,45 за матч с "Вест Бромвич" (5: 0).
Контракт Александра Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.
- 21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".
- 18 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4: 0.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-