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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Кристал Пэлэс" в АПЛ

Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Кристал Пэлэс" в АПЛ


фото: Getty Images
В 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Центральный защитник Стоунз сделал дубль во встрече. По одному забитому мячу отметились Гюндоган и Стерлинг. Украинец Александр Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут встречи.

"Манчестер Сити" занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от "Манчестер Юнайтед" на 2 балла, однако у "синих" один матч в запасе.

Чемпионат Англии

19-й тур

17 января

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4: 0

Голы: Стоунс, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлинг, 88

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