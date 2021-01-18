Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Кристал Пэлэс" в АПЛ
18 января, 2021, 10:02
В 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Центральный защитник Стоунз сделал дубль во встрече. По одному забитому мячу отметились Гюндоган и Стерлинг. Украинец Александр Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут встречи.
"Манчестер Сити" занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от "Манчестер Юнайтед" на 2 балла, однако у "синих" один матч в запасе.
Чемпионат Англии
19-й тур
17 января
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4: 0
Голы: Стоунс, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлинг, 88
- 16 января украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в победном матче чемпионата Англии против "Бернли".
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