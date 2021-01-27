"Ман Сити" с Зинченко разгромил "Вест Бромвич" и вышел на первое место в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 0:5. Дубль сделал Гюндоган. По одному мячу забили Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.
Украинский универсал Александр Зинченко появился на футбольном поле в стартовом составе. Провел весь матч на позиции левого защитника.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает первое место. У команды Хосепа Гвардиолы отрыв в 1 очко от "Манчестер Юнайтед". "Вест Бромвич" идет девятнадцатым и борется за выживание в элитном дивизионе.
Чемпионат Англии
20-й тур
26 января
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" 0:5
Голы: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20 Марез, 45 + 2, Стерлинг, 57
- 26 января в другом матче АПЛ "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко победил "Кристал Пэлэс".
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