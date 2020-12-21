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Espreso.tvСпортЗинченко может продолжить карьеру в Италии

Зинченко может продолжить карьеру в Италии


фото: Getty Images
Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии по футболу

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса". Пока не сообщается, какую сумму хотят выручить боссы "Манчестер Сити" за трансфер 24-летнего украинца.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 5 матчей и результативными действиями не отличался. В Английской Премьер-лиге сыграл всего 13 минут.

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