Зинченко может продолжить карьеру в Италии

21 декабря, 2020, 22:25

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии по футболу

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса". Пока не сообщается, какую сумму хотят выручить боссы "Манчестер Сити" за трансфер 24-летнего украинца.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 5 матчей и результативными действиями не отличался. В Английской Премьер-лиге сыграл всего 13 минут.

2 декабря Зинченко стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Порту".