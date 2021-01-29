Закон о референдуме не станет инструментом для достижения сепаратистских намерений, предусмотренны предохранители, - Вениславский

29 января, 2021, 19:07

Нардеп фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что закон о референдуме не может стать инструментом для перекраивания территории Украины, ведь предусмотрены четкие предохранители, которые делают невозможными эти действия

Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты" на Еспресо.TV.

"Абсолютно не станет этот закон (о референдуме, - ред.) каким-то инструментом для достижения каких-то сепаратистских намерений или перекраивания территории Украины. Потому что в законе предусмотрены четкие предохранители, которые делают невозможными эти действия", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, это прежде всего выносить на референдум вопросы, противоречащие Конституции.

"Я хочу напомнить для всех, что статья 2 Конституции Украины говорит о том, что территория Украины является целостной и неприкосновенной, а следовательно, нельзя рассматривать в изолированном аспекте только конкретные положения закона, надо рассматривать систему права в целом", - сказал нардеп.

Он отметил, что Конституция запрещает любые действия по уменьшению территории Украины.

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"Поэтому перекраивание территории Украины с помощью референдума в принципе будет невозможно", - сообщил Вениславский.

Он отметил, что надо понимать, что референдум - прямое требование Конституции Украины. Потому что есть не менее пяти статей Конституции, которые прямо требуют, чтобы граждане имели возможность решать вопросы общенационального значения на референдуме.

"Это и статья 5 Конституции Украины, которая провозглашает народ носителем суверенитета, единственным источником власти и гарантирует непосредственное народовластие. Это статья 38, которая гарантирует каждому право на участие в референдуме. Это раздел 3, который, я напоминаю, является повышенно защищенным, так как может измениться только референдумом, и который гарантирует определенные принципы и вопросы, которые могут или не могут выноситься на референдум", - добавил нардеп.

26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.

Впоследствии спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил

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