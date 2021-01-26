Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

26 января, 2021, 15:18

Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Нардепы во втором чтении и в целом приняли законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

"За" проголосовали 255 парламентариев.

Так, согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

- общегосударственного значения;

- об изменении территории Украины;

- о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

В свою очередь на референдум не могут выносить вопрос: противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации.

Также не могут выноситься вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; по вопросам налогов, бюджета, амнистии, а также отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.

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