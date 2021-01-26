Разумков: В ближайшее время вряд ли можно провести референдум
26 января, 2021, 20:37
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно провести референдум
Об этом передает Укринформ.
"В ближайшее время вряд ли можно провести референдум. Сегодня есть ограничения по финансам из-за COVID. Нужно экономить каждую гривню", - подчеркнул Разумков.
В свою очередь о стоимости проведения референдума, спикер ВР заявил: "Минфин говорит, что речь идет о 2 миллиардах".
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
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