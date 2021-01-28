Княжицкий: Референдум в Украине, к сожалению, очень часто использовался спекулятивно

28 января, 2021, 21:28

К теме народовластия принятый Радой закон о референдуме не имеет никакого отношения

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий рассказал в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV .

Княжицкий объяснил, почему фракция "ЕС" не голосовала за закон о так называемом народовластия.

"Во-первых, мы же серьезная политическая сила. Недавно мы уже пережили один фейковый опрос. Наверное, уже все забыли, когда мы выходили из участков во время местных выборов, на таких белых бумажки. Знаете, все это к серьезной политике не имеет никакого отношения. Так же как и этот закон", - сказал нардеп.

Он напомнил, что референдум в Украине, к сожалению, очень часто использовался спекулятивно.

"Был единственный случай, когда референдум был использован во благо государства - это 1 декабря 1991 года. Между прочим, напомню, что перед этим меньше, чем за год, примерно за год, граждане Украины проголосовали на мартовском референдуме и поддержали существование Украины в Советском Союзе. А тут 1 декабря сразу голосуют за независимое государство. Мы помним референдумы в Крыму, референдумы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской и множество других референдумов, через которые тоталитарные режимы получали власть. Даже гитлеровский тоталитарный режим получал власть через референдум", - вспомнил нардеп.

Он пояснил, что к теме народовластия принятый Радой закон не имеет никакого отношения.

"Потому что, кто из народа соберет трех млн подписей? Не зря Юлия Тимошенко (лидер фракции "Батькивщина", - ред.) решила потролить Владимира Зеленского и сказала, что объявит свой референдум по таким болезненным для него вопросам. Выглядело это как издевательство, при всем уважении к Юлии Владимировне и фракции "Батькивщина". Это точно не инициатива граждан. Это инициатива политической партии, имеющей ячейки. Но даже когда она соберет голоса Зеленский может не вынести, согласно закону, этот вопрос, потому что будет считать его плохим или антиконституционным ", - считает Княжицкий.

По словам нардепа, нельзя через референдум предлагать отменять законы. А этот закон о референдумах предлагает отменять любые законы так называемым всенародным путем.

"Нельзя проводить референдум в условиях, когда РФ вмешивается в наши компьютерные сети, в американские. Расследования идут во всем мире. А мы предлагаем электронное голосование. Так, соответствующего иного закона. И его примут за короткое время. Большой проблемы в этом нет. И в Кремле будут сидеть, или где там, эти российские хакеры и решать за украинцев судьбу украинцев", - добавил нардеп.

Княжицкий объяснил, какие угрозы может нести такое электронное голосование на референдумах по широкому кругу вопросов.

"Вынесет на такой референдум: "Поддерживаете ли вы особый статус для Донецка и Луганска на постоянной основе, по отдельному языковому закону, отмену языкового закона". И эти российские хакеры проголосуют: "да, поддерживаем". Возможен такой вариант? К сожалению, в наших условиях безусловно возможен", - добавил нардеп.

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